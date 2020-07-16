2,200英尺高空驚傳撞山！土耳其偵察機墜毀 至少7人喪生 10:412020/07/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土耳其內政部長索魯3月5日從直升機上視察土耳其與希臘邊境的資料照。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）周四說，一架偵察機墜毀東部萬恩省（Van province），導致7名安全人員喪生。 據路透引述土耳其安納杜魯新聞社報導，索魯說，這7人中有兩人是駕駛，另外5人為警官，而偵察機是在2,200英尺（約670米）的高空撞山。而據土耳其NTV電視台報導，這架偵察機當地時間周三晚10.32發出最後一次與塔台聯繫，13分鐘後便從雷達消失。 (中時電子報) #偵察機 #土耳其 #墜毀 #撞山 #安全人員 #喪生 #萬恩省 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 快沒救！狂燒27小時 超過500˚C像煉獄 美F-35兩棲攻擊母艦重創 - 軍事 南華早報細數台灣飛彈種類 - 軍事 T-7「紅鷹」教練機 飛行測試完成80％ - 軍事 憲兵深夜操演反空機降 保護松山機場 - 軍事 三軍聯合反登陸上午登場 蔡總統肯定聯兵營 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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