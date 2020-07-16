土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）周四說，一架偵察機墜毀東部萬恩省（Van province），導致7名安全人員喪生。

據路透引述土耳其安納杜魯新聞社報導，索魯說，這7人中有兩人是駕駛，另外5人為警官，而偵察機是在2,200英尺（約670米）的高空撞山。而據土耳其NTV電視台報導，這架偵察機當地時間周三晚10.32發出最後一次與塔台聯繫，13分鐘後便從雷達消失。

(中時電子報)