上半季排名昨全部確定，前天封王的中信兄弟還有1場補賽，今（16）日在新莊棒球場對戰富邦悍將，派出許久未見的洋投羅傑斯先發，對戰富邦新生代投手江國豪。

羅傑斯本季1勝2敗、自責分率7.79，暌違2個月後重返一軍先發，上一場在一軍出賽是5月9日對樂天桃猿，僅投2局就失5分（4分責失），被敲5安送出1K、4保送，吞下敗投，並未投出應有水準，也遭到下放二軍。

羅傑斯曾在4月25日先發對戰富邦悍將，主投5.2局被敲5安，送出2K、2保送，失掉5分自責分，對戰自責分率高達7.94，對戰被打擊率也有3成38。上半季最後一戰登板，教練團應該是希望他調整回來，下半季好好表現。

江國豪本季4勝5敗、自責分率7.14，9場先發繳出4場優質先發的內容。而投球表現起伏過大，也反映在近期的戰績，近5場比賽戰績1勝3敗、自責分率10.42。本季曾3度對戰中信兄弟，僅有1場先發，總計8.1局投球被敲18安，送出4K、2保送，失掉11分自責分，對戰自責分率11.88、對戰被打擊率4成19，兩項都偏高，曾被高宇杰敲出一發紅不讓。

(中時 )