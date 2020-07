Zoom宣布推出 Zoom for Home,以新一類別軟體體驗及硬體設備,支援各種遠距工作案例。在這個雇主努力應對新工作常態的時代中,Zoom for Home提升了員工的遠距連接體驗和工作效率。

未來知識型工作將混合虛擬及親身體驗。 IBM 近日一項調查發現,81% 的受訪者希望未來部分時間仍能維遠距性工作,這個數字與四月的 75%相比持續增長。另外,超過一半受訪者 (61%)希望遠距工作可成?他們的主要辦公模式。全球各大企業亦紛紛表示不預見回復至新冠病毒疫情前的上班方式。此外,Moring Consult 的研究指出,幾乎一半可彈性工作的成人認為,虛擬會議與面對面會議具備至少一樣有效。Zoom for Home 正好能滿足現今居家防疫和新型混合工作模式的需求。

Zoom for Home - DTEN ME 是Zoom for Home第一款上市的裝置。Zoom與DTEN一同合作建立一個沉浸式高效工作空間。這台 27 吋的多合一設備包括內置 3 個用於視訊會議的智慧相機、一個 8 麥克風陣列,及極度靈敏的觸控顯示器使用無縫的內容共享、互動式白板和共同標記註釋功能。裝置設定的步驟十分簡單,Zoom for Home - DTEN可以立即開始使用,且任何擁有 Zoom Meeting 方案的用戶均可以無縫的連線 。

Zoom for Home 支援所有的 Zoom Rooms 設備,包括 Neat 和 Poly 提供的硬體解決方案。使用者能依據個人喜好選用合適的硬體設備。無論客廳或是懸掛式螢幕,Zoom for Home 都能替使用者打造完美的遠距工作體驗。

