國際IDM大廠英飛凌（FSE：IFX／OTCQX：IFNNY）將在7月20日開辦「虛擬感測器體驗」（VSE）數位展會，著重於汽車、消費性及工業部門，將展出22項相關產品、15場線上演講以及數位「Makers Corner」活動。

車用產品部分，英飛凌指出，由於傳動系統的電動化，動力傳動裝置的速度感測器需求也正在改變，例如內燃機的啟停特性就是原因之一。英飛凌推出全新的曲軸感測器，其中採用適合油電混合動力傳動裝置的專屬演算法，而新的凸輪軸感測器也減少對稀土的仰賴。

功能安全在工業及汽車應用的重要性與日俱增。英飛凌順勢擴增其角度感測器產品組合，並在GMR感測器系列XENSIV TLE5014新增數項產品，因應不同的功能安全需求。

智慧建築方面，英飛凌在智慧建築感測器產品組合推出全新應用，包括公共建築之中的社交距離，以及空調系統（HVAC）在系統故障發生前的預測性維護。

(工商 )