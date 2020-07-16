（星巴克小港宏平門市外觀。圖:業者提供）

小港人千呼萬喚始出來，高雄市小港區首間街邊店點-小港宏平門市於7月16日盛大開幕。坐落於小港區重要的聯外道路上-宏平路近龍華街口，門市以小港區最具代表性的機場為設計發想，整體以飛機造型作為概念，外觀以擬飛機機翼，打造成斜面屋頂；屋頂最上方則發想自飛機尾翼，打造成梯型立面，並採用倒斜角的金屬板材呈現出多角度的格柵造型，有如飛機起飛時機翼隨著速度擺動的律動感，邀請顧客乘著風的節奏，一起啟航。

一進門，入口處運用轉折角度彷如登機門，載著旅客進入一段美好的咖啡旅途時光。而進入門市內，主吧檯區兩旁的Artwork以獨特的冷色調線條轉換成有如機場跑道及繁忙的航空線，也是星巴克女神深入各個城市鄉鎮的軌跡；並以金屬線條勾勒出女神魚鱗及女神的圖紋，別具現代感。而斜前方的壁面掛畫，則如同在空中的機艙上，向下俯視大地的情景般，清晰、鮮明而又多變。

星巴克小港宏平門市也為高雄第二間導入「新鮮現烤(Bake-in)」專案的門市，供應以原物料全由法國進口的現烤麵包派塔及來自紐西蘭優質穀物與乳製品製成的現烤餅乾，搭配咖啡就能享受一個美好的悠閒時光。特別推出門市首賣的馬克杯與隨行卡，以清新簡約的圖案描繪出飛機啟程後，從空中俯瞰大地景致，或者是在大好晴空悠遊天際，享受旅途中美好的咖啡時光。歡慶小港宏平門市開幕，星巴克也特別推出消費即贈造型行李貼紙乙張，專屬小港宏平門市的特別贈禮，讓前來的顧客都能開啟一趟美好旅程；當然也推出限定明信片及小港宏平門市限定帆布提袋，凡顧客消費滿$1500即贈提袋，星禮程會員消費再贈明信片，設計靈感來自於飛機起飛後的窗景，晴朗無垠的天空，點綴繽紛且流暢的弧線如同飛行軌跡般，在每一次的起飛降落，帶給顧客總是滿載而歸的美好記憶。

(工商 )