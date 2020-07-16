常於診所開立、每年進口500萬顆的減肥藥「沛麗婷膜衣錠10毫克」，數月前在國際間傳出致癌疑慮，可能造成胰臟癌、直腸癌、肺癌等。食藥署今年2月接獲警訊後禁用此藥，經過完整的效益評估，今日宣布廢除廠商許可證。

含lorcaserin成分的藥品，在國內計有一張許可證，為創益生技股份有限公司旗下的「沛麗婷膜衣錠10毫克」。食藥署藥品組科長洪國登表示，「沛麗婷」是一款處方藥，多在診所開立，每年進口量約500萬顆，推估國內約有1、2萬人在使用。

今年2月，食藥署接獲美國食藥局警訊指出，含lorcaserin成分的藥品具致癌疑慮，可能引起膀胱癌、大腸癌等，隨即要求禁用，廠商也主動將藥品回收。

洪國登表示，經過藥品安全評估諮議小組幾個月的完整評估，因相關成分的藥品具有增加癌症如胰臟癌、直腸癌及肺癌的風險，風險高於臨床效益，7月16日起將廢止相關成分的藥品許可證。自公告日起，藥商、藥局及醫療機構應立即停止輸入、製造、批發、陳列、調劑、零售；藥品許可證持有商亦應於1個月(109年8月16日)內收回市售品。

因「沛麗婷」自2月起已遭禁用，廠商也已主動回收，食藥署推估國內已幾乎沒有民眾使用此藥。食藥署表示，正確的減肥之道應配合飲食控制，規律運動。如有必要使用藥品協助減重，應經由醫師診斷，選擇我國核准且合法製藥廠所製造的藥品，再加上耐心和毅力，才能擁有健康的身體、勻稱的身材，切勿隨意購買市面上之減肥藥，以免破財又傷身。

食藥署提醒醫療人員、病人，當有疑似因為使用（服用）藥品導致不良反應發生時，請立即通報給衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線 02-2396-0100 ，網站： https://adr.fda.gov.tw。

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