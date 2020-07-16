娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！張清芳分到16億，離婚理由曝光；楊世光吐某政黨大姐大收買媒體；翁虹爆小3歲尪每日要求；玉女孤死家中9年下場鼻酸，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

有「東方不敗」之稱的華語歌壇天后張清芳，上月宣布和投資教父宋學仁離婚，斷了15年豪門婚，當時她表明「無法克服雙方的差異性」，因此選擇分開，原因不願多談，現傳出她主動向台北地方法院提告，離婚理由也曝光了。

資深媒體人楊世光繼爆料前電視台同事劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛與來賓價碼後，今（15日）又在節目中大爆猛料，稱以前還在當主播時期，曾有某政黨大姐大約他喝下午茶，想聘請他擔任政黨刺客，價格超驚人！

女星翁虹曾是亞洲小姐冠軍出身，出道當影星後以高挑身材與性感外型聞名，是香港影壇性感女神代表人物，而早嫁做人婦當媽媽的她，多年來將外型維持得很好，最近更大放送健身美乳照，年過半百仍是凍齡美魔女。

娛樂8點半》「孤獨死」現在日本非常普遍，演藝圈也有不少例子，90年代日本玉女偶像川越美和，過世9年後才被曝光死訊，更爆出她後期生活困頓、沒有朋友陪伴，過世時年僅35歲，讓人相當惋惜。

(中時電子報)