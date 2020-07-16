考試院前院長邱創煥本月2日辭世，享耆壽96歲，今早在台北市立第二殯儀館辦告別式，由前總統馬英九任主祭官，考試院前院長關中、伍錦霖及國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫任覆旗官，為邱靈柩覆蓋國旗與國民黨黨旗。

告別式後，朱立倫接受媒體聯訪時表示，邱創煥是他的長輩，過去不論在文官制度革新，或約六年半省主席任內、在行政院、內政部任要職，都對國家貢獻很多。他當新北市長時，邱創煥是住在新店的新北市市民，他在推動市政上，非常感謝邱過去經驗傳承，多次給他很多指教，邱的仙逝讓他感到非常不捨。

(中時 )