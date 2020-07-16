邱創煥今告別式 覆蓋國旗黨旗 11:062020/07/16 中時 黃福其、 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 考試院前院長邱創煥今早的告別式，由關中、伍錦霖、江啟臣、朱立倫等四人，為邱的靈柩覆蓋國旗與國民黨黨旗。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 考試院前院長邱創煥本月2日辭世，享耆壽96歲，今早在台北市立第二殯儀館辦告別式，由前總統馬英九任主祭官，考試院前院長關中、伍錦霖及國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫任覆旗官，為邱靈柩覆蓋國旗與國民黨黨旗。 告別式後，朱立倫接受媒體聯訪時表示，邱創煥是他的長輩，過去不論在文官制度革新，或約六年半省主席任內、在行政院、內政部任要職，都對國家貢獻很多。他當新北市長時，邱創煥是住在新店的新北市市民，他在推動市政上，非常感謝邱過去經驗傳承，多次給他很多指教，邱的仙逝讓他感到非常不捨。 (中時 ) #邱創煥 #告別式 #馬英九 #朱立倫 #江啟臣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳菊是否適任監察院長？1.8萬名網友做出驚人選擇 - 政治 高雄補選最新民調！2.8萬網友竟秒選這人？ - 政治 最強女戰士！陳玉珍死守主席台到最後 網：感動到淚崩 - 政治 漢光演習戰搜直升機迫降兩人殉職 宅神驚吐一字 - 政治 侯友宜為何民調高？藍中常委分析發現一件事！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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