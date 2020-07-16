工業電腦廠凌華（6166）攜手自動駕駛軟體開發商Tier IV與智慧汽車平台AutoCore，打造創新自駕中介軟體和應用，使自駕車和移動式機器人更安全，目標在實現自主移動的異質運算平台上，提供可擴充的高效能中介軟體，為功能性安全中介軟體開創明確應用路徑。

此次合作結合Autoware基金會的自駕車開放原始碼軟體Autoware.Auto，以及Eclipse的機器人作業系統（ROS）中介軟體Eclipse Cyclone DDS，三方共同目標是為乘客、貨物、無人機和自主移動機器人實現各種次世代自動駕駛應用，以提升車輛性能和可靠性。

AutoCore共同創辦人兼技術長Cheng Chen表示，以數據資料為中心的中介軟體和智慧邊緣平台，對於這些關鍵性自主應用極為重要。憑藉AutoCore在模組化、開放原始碼和AI技術方面的專業知識，可透過硬體與軟體安全且快速支援自動駕駛社群。

Cheng Chen指出，透過與凌華和Tier IV合作，AutoCore將在Autoware和Eclipse Cyclone DDS工作上加快腳步，目標透過功能性安全認證的中介軟體、以及異質運算平台上的最佳化堆疊，為技術商業化鋪路。

身兼Autoware基金會和ROS 2技術指導委員會成員的凌華IoT軟體與技術應用技術長Joe Speed表示，凌華、Tier IV與AutoCore是絕佳拍檔，均認為自動駕駛應造福所有人，三方共同合作在多個平台上實現智慧移動，進而大規模部署自動駕駛技術。

Tier IV創辦人暨技術長、身兼Autoware基金會董事會成員的加藤真平表示，與凌華和AutoCore合作，將是參與自動駕駛專案和擴大Autoware生態系統的大好機會。相信以自身的專業知識和創新技術，將有助於進一步開發搭載Autoware的自駕車。

(時報資訊)