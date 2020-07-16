華爾街昨夜出現上漲行情，然美中不斷出現衝突，川普在周三簽署香港自治法，取消香港優惠地位，中國外交副部長隨後召見美國大使，為市場增添不安因素。

周四香港恆生指數高開67點，隨後跌277點，或-1.09%，為25204點。國企股(H股)跌148點或-1.43%，為10241點。

受中芯國際跌深影響，半導體股領跌最多，暫跌9.8%。次為汽車股跌5.6%。正通汽車擬折讓15.5%配售2.45億股，股價下跌13.9%，暫報1.11港元。

騰訊低開0.74%，隨後跌3.3%，暫報525港元。花旗與匯豐分別上調騰訊股價，花旗從530港元目標價上調至649港元，匯豐將449港元目標價調整為635港元。

中芯國際今在科創版上市，發行價為人民幣27.46元，高開245.96%，依照目前漲237%，在A股市值為1558億人民幣。中芯早盤在港股則高開2.2%，隨後跳水大跌超過8%，依目前報價35港元計算，市值為1919億港元，折合中芯總市值約3288億人民幣。

(時報資訊)