台中市舊日南派出所為日據時期廳舍，目前已荒廢閒置，由於周遭環境髒亂，雜草叢生時有毒蛇出沒，且部分結構坍塌致險象環生。因該廳舍為 50年以上老建築，所有權機關無法隨意處分，台中市文化局文資處16日下午將會勘，評估其保存價值。
舊日南派出所廳舍藏身於日南派出所後方，為日據時期廳舍，目前已荒廢閒置，中央為辦公廳舍，兩翼延伸出木造警察宿舍，但保存懸殊，右翼保持完整，左翼已坍塌。
大甲警分局表示，舊日南派出所荒廢許久，部分建物結構已嚴重坍塌，禁不起狂風暴雨侵襲，且周遭雜草叢生、蚊蟲肆虐，還有民眾占地種菜，時有毒蛇出沒，甚至入侵到前方的派出所廳舍，所幸被同仁發現及時捕捉，否則後果不堪設想。
大甲警分局指出，該腹地若進行整理後，可以加以利用，譬如打造成休憩場域，讓附近居民能一起使用。不過，文化團體則希望這美麗建築能保留下來，加以整修後，串聯日南車站發展當地觀光，如果就這麼拆掉，真的太可惜了！
文資處長李智富表示，舊日南派出所廳舍為50年以上老建物，所有權人若要進行處分，依照《文化資產保存法》，應先由主管機關進行文化資產價值評估，目前已排定16日下午前往現場了解，初步應該會將舊日南派出所列冊追蹤後，半年內再做決定。
(中時 )
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