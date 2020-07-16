我駐美代表高碩泰昨天在臉書發文向僑界辭行，並回顧過去四年駐美代表任內所達成之成就。美國在台協會（AIT）並於今天發出新聞稿誠摯感謝高碩泰代表於任內對美台夥伴關係做出的諸多貢獻。

AIT表示，高代表嫺熟美國事務，長期與美國各機構密切合作，取得許多重大成就，並促使美台關係更加緊密。從蔡總統成功的過境之旅，到對台出售坦克及F-16V的歷史性協議，我們共同提升了台灣的國際地位及其自我防衛能力。

AIT指出，在高代表的領導下，駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）不但努力把握各種機會，藉由與夥伴合作推動發展目標，拓展台灣的外交參與；並且力爭讓台灣參與世衛大會及世界衛生組織（WHO）的技術性會議，以凸顯台灣向來優異的公衛表現；同時也慷慨捐贈全球亟需的個人防護裝備，給全美各地第一線的醫護人員。

AIT亦恭喜並歡迎即將赴任的蕭美琴代表。蕭代表由蔡總統任命，將於蔡總統的第二任內領導TECRO。蕭美琴女士歷來致力推動美台關係，並將成為擔任此關鍵要職的首位女性。於立法院任職期間，蕭女士成功與跨黨派立委同僚及美國在台協會合作，在美台夥伴關係許多面向上都取得了進展，包括雙邊的安全合作、經濟與商業關係，並共同努力與全世界分享台灣的民主成功故事。我們有信心美台友誼將在蕭代表任內持續蓬勃茁壯。

高碩泰,蕭美琴,AIT

(中時 )