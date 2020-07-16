美國總統川普昨日簽署《香港自治法案》，同時頒布行政命令，措施包括取消對香港的特殊待遇、停止對香港警隊或其他香港維安部門提供培訓等措施。香港保安局今日表示，香港紀律部隊一直與世界各地培訓夥伴維持廣泛的合作關係，對於一般正常的培訓活動受政治因素遭到中止表示遺憾立場。

保安局稱，香港紀律部隊會繼續為其成員安排其他合適的培訓及交流機會，以提升人員執法效率及服務質素。香港政府同樣發出嚴正聲明，强烈譴責外國政府因政治因素而對香港作出的多種制裁，指美國的措施都是政治操作和政治表態，沒有客觀的事實基礎。

另外，《香港自治法案》簽署後，原定將會有一份美國制裁陸港官員「名單」，傳聞當中包含香港特首林鄭月娥以及大陸國務院副總理韓正，但據美媒報導，該份名單被川普叫停。

美國國家安全委員會發言人對該報導反駁稱，指川普上星期已經指示制裁在新疆違反人權的大陸官員，不會排除就香港或其他議題作進一步制裁人員。

彭博社引述兩名知情人士指，川普在臨簽署法案前，決定不推出制裁名單，因為不希望進一步加劇同北京的緊張關係，但保留日後改變決定的可能。

(中時 )