據路透在華盛頓時間15日報導，美國國務卿龐佩奧現在對大陸制裁有了新目標，他表示，將對華為等大陸公司實施簽證限制，他還指控，這些公司為侵犯人權提供了便利性。

龐佩奧15日在記者會上提到，美國國務院將「對華為等大陸科技公司某些雇員實施簽證限制，這些公司向全球侵犯和踐踏人權的政府提供實質性支持」；他表示，世界各地的電信公司應該已經得到警示，若與華為合作，「他們就是在與侵犯人權的政府做生意。」

龐佩奧表明，華盛頓希望很快做出另一系列針對大陸電信公司的決定，以反映保護美國公民數據不會受到北京侵犯。

對比先前美國國內黑人民權示威的處置，龐佩奧指控華為是侵犯人權的幫兇的說法，引來各界質疑。不過，當被問到英國要在2027年底完全剔除5G網路中的華為設備時，龐佩奧仍表示，英國動作越快越好。

除了華為，對大陸社群平台TikTok，龐佩奧則強調，「無論是TikTok，還是其他任何中國大陸通信平台、應用程式和基礎設施，川普政府都在認真對待，保護美國人訊息不落入中國共產黨手中。」

(旺報 )