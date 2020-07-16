看好固態硬碟（SSD）市場將持續成長，記憶體模組廠廣穎電通（4973）推出PCIe Gen 3x4最新高速介面UD70 M.2 2280固態硬碟，提供四條傳輸通道，每條通道可同時接收與傳輸資料，比一般SATA SSD平均快約4倍之多，選用新製程3D QLC NAND儲存技術，使 UD70 具有更高的單位容量密度。

廣穎電通指出，UD70支援 SLC Caching和DRAM Cache Buffer，以提升運算及隨機讀寫表現。並採用LDPC（低密度奇偶檢查碼）錯誤校正機制，及RAID engine資料保護機制，可確保資料傳輸的正確性及資料存取的可靠性。擁點對點資料防護（E2E Data Protection），使資料在傳輸時受保護，並具偵錯能力，可避免錯誤資傳送至主機端。採AES 256位元硬體加密技術，使資料安全滴水不漏。

廣穎電通表示，擁雙重降溫機制-主動電源管理（ASPM）與自動電源狀態轉換(APST)，可調節電源狀態，並自動節能，避免因溫度過高而掉速。內建溫控調頻系統（Thermal Throttling），有效監測和調控溫度，確保溫度保持在安全範圍內，防止過熱，維持系統的可靠性與資料完整性，也避免儲存數據損壞。

(工商 )