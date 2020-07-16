為搶父親節餐飲商機，eslite hotel誠品行旅推出「紳愛老爸｜父親節饗宴」，結合一樓The Chapter Cafe全日餐廳及二樓In Between之間義法料理餐廳，,於8/8日與8/9日兩天分別推出3,880元+10%的「紳日快樂四人分享餐」及每位2,000元+10%起之「紳愛套餐」，標榜以澎派豐美的海陸盛宴向偉大的父親致敬。

擁抱陽光綠地的The Chapter Cafe，於父親節午晚間時段推出適合全家大小共享的「紳日快樂四人分享餐」，集結多道餐廳人氣料理讓經典美味不缺席，包含如陽光般清新爽朗的「煙燻鮭魚蘋果田園沙拉」與令人無窮回味的「酥炸腐乳雞│海味透抽」；以樸實好滋味悉心蘊釀的美味湯品「法式經典洋蔥濃湯」，並一次霸氣推出三款海陸美饌，可品嚐到軟嫩多汁的重量級「精燉帶骨牛小排│燒烤時蔬│黃金脆薯│小黃菇奶油醬」、以香草氣味描繪義大利風情的「義式香料烤鮮魚」，以及將鮮美海味佈滿味蕾的「西班牙番紅花海鮮飯」，讓旅人朋友與老爸在佳節期間享受華麗豐盛的味覺與視覺饗宴。

可覽盡101都會夜景的In Between之間餐廳，於父親節晚間時段以精緻細膩的「紳愛套餐」款待旅人朋友與質感老爸，開胃前菜及湯品包含來自嘉義東石漁港爽口鮮嫩的「東石牡蠣│蜜洛神花│紫蘇│白酒檸檬汁」、以西式手法詮釋養生食補的「牛蒡蕪菁燉雞湯」與選自印尼純淨水域鮮美甘甜的「根島蝦│淡菜│清蘆筍醬汁」；主菜則提供兩道海陸佳餚任選，包含飽富海洋鮮味並帶有細緻酒香的「香煎鯛魚│茴香│平菇│干邑濃蝦汁」，愛好肉食的饕客老爸亦可選擇「美國安格斯肋眼牛排5oz│漬紅酒洋蔥│蒜味泥」，邀請旅人在充滿人文底蘊與美好景致的環境中與老爸共渡溫馨佳節時光。

誠品行旅一樓The Lounge大廳書坊則特別推出父親節限量「焦糖千層起士蛋糕」，以真切的心意款待暖心老爸，蛋糕以烤至半熟的千層派皮為底襯，內餡揉入質地柔軟滑順的奶油乳酪與布里起士，再添入帶有細緻酒香的蘋果白蘭地，最後於表面綴灑上與焦糖拌炒過的堅果碎及葡萄乾，以純粹的優雅與雋永的香醇餘韻傳遞出如紳士般的品味質感。「焦糖千層起士蛋糕」父親節蛋糕每只900元(6吋)，即日起至8/6開放預訂，7/20前預訂可享早鳥限定8折優惠，誠品人會員享訂購期間85折禮遇，需於取貨三日前預訂。

(工商 )