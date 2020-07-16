眾所矚目的2020「亞洲生技大展」將於7月23至25日在台北南港展覽館2館登場。金管會長期關注生技產業，證交所配合產業發展潮流，本次設展於「生技服務區」，展覽時間為每日上午10時至下午6時(最後1日至5時)，歡迎生技公司及一般民眾蒞臨參觀。

證交所表示，台灣生技產業近年發展迅速，目前國內已有179家生技醫療類上市、上櫃及興櫃公司。每年7月的生技展為業界盛事，證交所本次代表資本市場參展，主題以「立足台灣，迎向全世界」之邁向上市之路為主要訴求，提供生技公司從資本市場募資的相關訊息及一般民眾投資知識。

現場提供「投資人知識網」入會及「FB粉絲團」按讚，及廣受好評之證券投資宣導漫畫免費索取，與參展公司、參觀民眾互動，宣導證券市場商品與投資知識，多元化推廣正確證券投資觀念及近期各項活動訊息，並有專業同仁於現場向生技業者解說上市籌資相關規定。

今年參展廠商超過400家、1千個攤位，本次展覽結合生技、製藥、美容保養與保健等多元項目，可望在防疫之際，提升國人了解生物科技發展帶給全民的影響及重要性，歡迎民眾戴口罩入場至證交所展位參與互動。

(工商 )