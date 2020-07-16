山東省東營港昨（15日）發生一起油罐車爆炸事件，火焰伴隨黑色濃煙直衝天際，場面相當恐怖；現場部份民眾逃生不及，身上穿的衣服整件被炸爛。至於傷亡人數截至昨日尚未公布，據傳至少已有7人分別受到輕、重傷；而停得好好的油罐車為何突然爆炸，相關單位還在調查。由於近日大陸接連傳出油罐車爆炸事件，有網友譏諷油罐車根本就是定時炸彈。

（圖／創視網）

據《創視網》報導，昨日下午3時許，在東營港的停車場有三輛油罐車發生爆炸，而且事發之前三輛車都停得好好的，一點預兆都沒有。油罐車爆炸威力強大，黑色濃煙直衝天際，影響面積也很大；有目擊民眾表示，部分現場人員由於閃避不及，身上的衣服都被炸爛了。

（圖／人民網）

據相關單位發布的通報內容，目前得知已有7人受傷，已全數送到醫院救治但通報內容寫明只有一輛油罐車爆炸，與其他多間陸媒報導的共有三輛不同。由於上月在浙江省也發生油罐車爆炸事故，讓外界認為過於頻繁。

（圖／創視網）

網友對此紛紛表示「又有油罐車爆炸？天啊」、「現在的油罐車就是定時炸彈」、「夏天太熱了，以後會越來越熱，可能是主要原因」、「天氣熱，危險品運輸要注意安全」、「今年壞事接二連三」、「2020年目標平安活著」。

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(中時電子報)