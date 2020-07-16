丁怡銘不滿藍影射：國民黨「硬是把這個日期拿掉」 11:062020/07/16 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丁怡銘不滿國民黨刻意抹黑(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨多次影射蘇揆女兒蘇巧純所屬二三設計靠關係拿標案，政院多次澄清仍不為國民黨接受。行政院發言人丁怡銘不滿，標案審查簡報日是12月21日，但國民黨「硬是把這個日期拿掉」。 行政院多次以時間序說明，標案審查委員不可能預知蘇揆要出任行政院長。但國民黨記者會看板上，只寫去年11月24日選舉結束，12月27日蘇揆內定行政院長。 丁怡銘說，國民黨在時間序上故意不提標案「審查簡報日是12月21日」的關鍵日期，為了抹黑「硬是把這個日期拿掉」。 二三設計,行政院,丁怡銘 (中時 ) #國民黨 #標案 #審查 #行政院 #12 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳菊是否適任監察院長？1.8萬名網友做出驚人選擇 - 政治 高雄補選最新民調！2.8萬網友竟秒選這人？ - 政治 最強女戰士！陳玉珍死守主席台到最後 網：感動到淚崩 - 政治 漢光演習戰搜直升機迫降兩人殉職 宅神驚吐一字 - 政治 侯友宜為何民調高？藍中常委分析發現一件事！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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