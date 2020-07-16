國民黨多次影射蘇揆女兒蘇巧純所屬二三設計靠關係拿標案，政院多次澄清仍不為國民黨接受。行政院發言人丁怡銘不滿，標案審查簡報日是12月21日，但國民黨「硬是把這個日期拿掉」。

行政院多次以時間序說明，標案審查委員不可能預知蘇揆要出任行政院長。但國民黨記者會看板上，只寫去年11月24日選舉結束，12月27日蘇揆內定行政院長。

丁怡銘說，國民黨在時間序上故意不提標案「審查簡報日是12月21日」的關鍵日期，為了抹黑「硬是把這個日期拿掉」。

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(中時 )