樂團八三夭去年靠著《想見你想見你想見你》一曲，不僅創下千萬點閱率，演藝事業也攀向高峰，八月底更將在高雄舉辦演唱會，可以說是讓粉絲相當興奮，不過Bass手霸天卻透露目睹警匪追逐戰，還險些被毒犯駕駛的逃逸車輛撞上，差點丟了一條小命。

霸天表示五點要與團員在工作室集合，由於時間太早擔憂叫不到計程車，便踩著自行車前往，沒想到經過新生高架橋時，看見一台白色客車逆向行駛，左右兩側還被五六輛警用摩托車包圍，領頭的員警操著台語要駕駛停下，這才意識到是拒檢逃逸，未料下一秒白色客車竟迎面衝來，嚇的他緊急煞車跳上人行道，這時看到客車車窗都已被警棍敲碎，鈑金也凹了好多塊，一場警匪追逐戰就在眼前上演。

事後看到新聞才知道車上竟藏著通緝犯和毒品，過程中警方共開了28槍，把車輪全被射破並破窗逮人，對此從鬼門關前走一遭的霸天表示還好自行車夠輕，可以快速停下拎了逃開，要不然就要上晨間新聞了。

(中時電子報)