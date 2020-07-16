陸第二季GDP增長3.2％ 上半年增長1.6％ 11:052020/07/16 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸第二季GDP增長3.2％，上半年增長1.6％。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸上半年經濟先降後升，第二季度經濟增長由負轉正。大陸國家統計局初步核算，上半年國內生產總值45兆6614億元(人民幣，下同)，按可比價格計算，下降1.6％。分季度看，第一季度下降6.8％，第二季度增長3.2％。 分產業看，上半年第一產業增加值2兆6053億元，年增長0.9％；第二產業增加值17兆2759億元，下降1.9％；第三產業增加值25兆7802億元，下降1.6％。從季度看，第二季度國內生產總值季增長11.5％。 (旺報 ) #季度 #產業 #下降 #上半年 #第二季 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 最慘綠帽男！結婚3年生2胎「都不是他的種」 妻7字回應讓人夫吐血 - 兩岸 蓬佩奧連發南海強硬聲明 專家：將有軍事或制裁行動 - 兩岸 若香港干擾我駐港機構 陸委會：祭出強力反制措施 - 兩岸 - 旺報 每月4架 殲-20B量產拚逾百架 - 焦點新聞 - 旺報 英禁用華為5G 陸警告將有嚴重經濟後果 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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