大陸上半年經濟先降後升，第二季度經濟增長由負轉正。大陸國家統計局初步核算，上半年國內生產總值45兆6614億元(人民幣，下同)，按可比價格計算，下降1.6％。分季度看，第一季度下降6.8％，第二季度增長3.2％。

分產業看，上半年第一產業增加值2兆6053億元，年增長0.9％；第二產業增加值17兆2759億元，下降1.9％；第三產業增加值25兆7802億元，下降1.6％。從季度看，第二季度國內生產總值季增長11.5％。

(旺報 )

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