台灣與美國及友邦瓜地馬拉三國於台北時間7月15日晚間11時同步在各自官方推特上傳影片，正式宣布今年將共同合作，在瓜地馬拉舉辦拉丁美洲及加勒比海地區首屆「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研討會，屆時將就新冠肺炎防疫合作、數位經濟、數位基礎建設、網路安全、婦女賦權及5G科技發展等議題，舉辦系列研討會。

外交部常務次長曹立傑在宣傳影片中強調，拉美及加海地區是我國邦交重鎮，長期以來支持台灣參與國際社會不遺餘力，因此我國除希望持續深化並擴大雙方夥伴關係外，也盼透過GCTF平台的成功經驗，拓展與區域友邦及友好國家的合作關係，建立一個更緊密的區域夥伴圈，同時也歡迎其他理念相近國家參與合作，齊心為彼此共同關切的事務努力。

美國方面則由國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung代表宣布，本年拉美及加海地區的GCTF國際研習營將以「數位經濟」為題，先舉行一系列的線上會議，未來將視瓜國疫情發展，再擇適當時間舉辦實體國際研討會。瓜地馬拉外交部主管國際合作及經濟事務次長艾吉拉（Shirley Aguilar）也在影片中致意，表達瓜國榮幸擔任GCTF主辦國，同時也介紹瓜國的經貿投資潛力與無限商機。

GCTF,瓜地馬拉

(中時 )