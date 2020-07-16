李姓老翁日前外出辦事卻迷失方向，便到高市警三民二分局鼎山派出所尋求協助，原來李翁患有輕微失智，在警方積極的幫助下，順利將李翁順利帶回住處，心急如焚的家屬見到老翁平安返家，忍不住溼了眼眶，也對警方熱心善舉表示感謝。

據了解，老翁住在鳳山區五甲一帶，外出辦事卻迷失方向，但當時天色昏暗且飄著綿綿細雨，李翁又無法聯繫上家人，恰巧路過鼎山派出所才向警方尋求協助，在與李翁的對談中，警方察覺李翁並非單純迷路，可能有失智情況，便調閱相關資料，發現其確實有輕微失智情況。

警方擔心李翁家人可能已經外出找尋，便請開車載老翁回家，並派人穿雨衣騎李翁的機車回李翁住處，隨後得知老翁已經不是第1次發生迷路情況，家人看到老翁後又氣又高興，表示對李翁經常性走失感到頭痛，最遠還曾騎機車到台南的觀光景點迷路，對於他多次造成警方困擾感到抱歉，也向警方表達深深謝意。

高市警三民二分局呼籲，若家中有長輩容易發生上述情形，建議在其常穿的衣物繡上聯繫方式，並撥空幫長輩更換身分證照片，同時可手機拍照記錄其每日特徵，若真的不幸發生相似情況，先請家人報案，除可爭取警方協尋的黃金時間也縮小協尋範圍。

(中時 )