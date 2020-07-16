華碩(2357)最新電競旗艦ROG Phone 3即將在下周7月22日正式發表，而官方也已經公布了最新的一波宣傳影片。美系外資看好這波宅經濟推升的電競商機，華碩為受惠廠商之一，因此將華碩目標價調升到250元，評等為「買進」。

研調機構顧能(Gartner)統計，第2季全球個人電腦出貨達6480萬台，年增2.8%，華碩受惠，出貨量年增逾2成。華碩在遠距商機帶動下，加上近期布局輕薄、電競專業型市場，第2季出貨359.3萬台，年增達21.4%，華碩第2季品牌營收841億元，年增28%，季增34.06%。

外資法人認為，華碩股價今年以來表現劣於台股，但未來6個月華碩受惠於獲利成長的基本面因素，股價可望表現優於大盤。對投資者而言，現在是布局落後補漲的電競概念族群。

就供需面來看，在2Q已經看到了繪圖卡出現供不應求，受惠於Nvidia 7奈米GPUs驅動，華碩3Q可望展開強勁的產品周期循環；而在主機板部分，近期可望受惠新的Intel CPUs(Comet Lake)驅動而成長。

下周將推出的新手機ROG Phone 3，目前市場關注於觸控反應時間、音效的表現，前後鏡頭配置以及周邊配件等。據日前網路爆料指稱，ROG Phone 3的外觀設計比上一代更具有「電競感」，背面的相機模組也升級成三鏡頭，螢幕上方也有自拍相機，在音效上有關聽聲辨位功能再升級。

(時報資訊)