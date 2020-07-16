持「永久效期證明」的身心障礙者，7月10日起辦理「以證換證」。台中市社會局為確保民眾權益主動篩選即將到期身心障礙者名冊，提前以公文通知辦理；7月須換證的身障者共628人，目前已超過99％換證完成。提醒身障者務必於證明效期屆滿前完成手續，以便重新進行需求評估，核定福利服務。

社會局長彭懷真表示，身心障礙者權益保障法第14條規定，身心障礙證明有效期限最長為5年，依照新制鑑定核發的身心障礙證明，效期屆滿前都須到醫院重新鑑定，再依照新的鑑定報告發給證明並進行需求評估；另大約6萬多名身心障礙者，持有的是「永久效期證明」，效期到期後可以到區公所「以證換證」。

彭懷真說，民眾收到公文後，拿出手邊的身障證明，注意照片黏貼處左側「有效期限」，務必在效期內至台中市任一區公所完成換證。為紓解換證人流，社會局將需換證者分散到各年度辦理，109年6月啟動分流通知換證，主動發文通知民眾提早辦理換證，避免民眾久候，也減輕區公所基層同仁壓力，確保民眾身障證明符合效期，福利權益不打折。

彭懷真強調，持有「永久效期證明」的身障者，如果生心理狀況改變，也可以選擇新制鑑定流程，到區公所領表，辦理重新鑑定，醫療鑑定機構和社政需求評估專員，將依照身障者最新狀況核定福利服務。

社會局預估今年底屆期者約1600人，目前已全數通知，有947人提前完成換證，由於成效顯著，爾後社會局也會依證明到期時間主動發文通知，逾期未辦理者依規定逕行註銷。

(中時 )