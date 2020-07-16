里昂證券指出，雍智科技（6683）除在5G系統級晶片（SoC）探針卡訂單市占提高，下半年至2022年成長動力更強，將推測合理股價調高至450元。

雍智科技自第二季以來波段最大漲幅達166％，堪稱新冠肺炎疫情時期電子股大黑馬，先前遭列為處置股，將於17日恢復一般交易。

里昂認為，5G智慧機提高採用電源管理IC（PMIC）帶動測試載板營收、電視SoC營收回溫、WiFi無晶圓廠客戶正從美系對手處獲取市占，加上升級WiFi 6趨勢自下半年起飛，這四大利多將推升雍智科技獲利能力自第三季加溫，因而把推測合理股價從275元直升450元。

外資估計，雍智科技至2022年獲利都保持高成長性，每股純益從2019年的7.64元，逐年提升為12.24、16.11、19.14元，光是2020年獲利年增率就達六成，2021年也逾三成，不見減弱，激勵股價扶搖直上。

(工商 )