台灣電子設備協會理事長王作京15日拜會台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲洽談兩會積極合作事宜，在會談中兩位理事長都特別強調，蔡英文總統與經濟部提出的「半導體先進製程中心」與「亞洲高階製造中心」將是協助台灣產業轉骨的兩大關鍵。而這兩個公協會是目前相關公協會中，會員廠商能量最足夠且最專注的，未來要更積極協產業扮演根留台灣與產業轉型升級最重要的關鍵角色，並希望政府要善用兩公協會的會員廠商能量，帶動機械設備產業跟上全球產業競爭發展的腳步，創造新產業新價值。

許文憲分享口罩國家隊的成立點滴，王作京也特別強調發展半導體設備並專注協助台灣高科技設備發展並完善產業鏈的重要性。

台灣電子設備協會是目前台灣最重要的半導體設備相關產業協會，將扮演完善台灣半導體產業鏈的關鍵角色，目前台灣的晶圓代工全球排名第一、IC封裝測試排名全球第一封裝測試排名全球第一、半導體總產值全球第二，2019年我國半導體設備需求約新台幣5,130億元，佔全球28％，未來我國半導體投資將超過2.72兆元，設備採購預估達1.9兆元，未來若能夠加速推動半導體設備在地化生產，將有助於台灣半導體產業的發展。特別是在外商設備製造在地化，將有助於國內半導體零組件的能力提升，帶動關鍵模組與零組件關聯產業，台灣廠商則必須設法將讓先進封裝設備國產化，協會也已經在和政府與法人合作，將先進封裝設備國產化發展列為未來幾年的工作。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會和台灣電子設備協會也分別在智慧製造的不同領域扮演關鍵平台，協助推動台灣製造產業升級機會，特別是在美中貿易戰與新冠肺炎疫情影響下，各國對於製造業的分散風險與降低對中國製造的依賴，目前是台灣製造轉骨的大好時機。政府提出的亞洲高階製造中心正好是台灣產業升級根留台灣的大好時機，兩大公協會攜手全力協助機械設備產業加速導入AI人工智慧與5G應用，深化製造業軟硬整合，帶動產業智慧化、數位轉型與新創應用，為年輕人創造合適的工作與生活環境。目前兩大行業公協會是推動產業智慧化與數位轉型技術能量最高的公協會，許文憲和王作京在會談中特別呼籲政府必須要重視產業機械設備的專業分工，順應世界產業發展的潮流，給予專業行業公協會更多的資源配合政府推動政策，加速讓台灣半導體先進製程中心與亞洲高階製造中心讓台灣的產業與創新環境轉型升級。

(工商 )