日前在立法院爭執時，立委陳雪生以肚子頂住立委范雲，遭質疑性騷擾，包括台灣婦女團體全國聯合會等21個團體發出聲明譴責，強烈譴責、抗議陳雪生國會殿堂公然性騷擾，為侮辱女性的現行犯。

婦團表示，事情發生當下，當范雲已明確提出自己感到不舒服後，陳雪生以嘻鬧口吻回應「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」這類不具基本性別意識的言語，基本上是完全扭曲「性騷擾」的意義。

婦團說，很遺憾性騷擾防治法已經施行15年，竟然還有立法委員不明白「對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為」就是性騷擾，和懷孕與否無關。若是陳雪生在第一時間回應遭到抗議後，能夠迅速請教性別平等專家，在後續相關回應時，誠心檢討與道歉，這件事也能傳遞正確的性別平等概念。

婦團指出，但不可思議的是，陳雪生後續面對媒體採訪時，竟再以「肚子碰到一下就在幹什麼，太偉大了，真是的！」、「這種宣傳廣告很低級，不想聽啦」、「我又不是餓死鬼，不要往臉上貼金。」等惡質話語試圖開脫及抹黑；其辦公室主任甚至譏諷范雲是在刷存在感，「照照鏡子」，這類「加害者常見口吻」的回應所顯示的，正是嚴重缺乏性別平等意識，毫無自省，且再一次羞辱性騷擾被害人。

婦團說，每個人都有不受性騷擾的權益，這是我國法律保障人民的基本人權；其所屬政黨竟然也全體噤聲，彷彿默許此類情事繼續發生。今日的性騷擾事件，重現了無性平意識者對於女性及性騷擾極度輕蔑的惡劣態度，也再次證實許多性騷擾案件爆出後加害者對受害者的再度傷害及抹黑一直存在。身為政治人物，應該以身作則，誠心檢討。「性騷擾零容忍」，婦女團體強烈譴責惡質的性騷擾行為，陳雪生應公開道歉。

(中時 )