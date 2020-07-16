美國國務卿蓬佩奧在當地時間15日表示，美國將對大陸通訊巨頭華為公司的部分員工實施簽證限制。

據外電報導，目前尚未能夠確認有哪些華為員工或有多少員工將面臨簽證限制。不過有分析指出，雖然此次措舉只是象徵性的舉動，但無疑是美國在全球的最新行動，目的是限制華為以及陸企的影響力，並迫使通訊公司斷絕與其來往。

蓬佩奧指出，有關簽證限制也適用於其他「在全球範圍內為侵犯人權的政權提供物質支持的大陸科技企業」。蓬佩奧提到，下周將赴英國和丹麥進行訪問，而大陸帶來的威脅則會是討論的重點議題。此前，英國宣布將禁止華為參與其5G無線網絡建設。

對於美國的行動，華為發言人稱，對限制簽證這種不公、武斷的行為感到失望。

英國政府14日公開宣佈，境內所有電信商不能購買華為的5G設備，已購買的電信商必須在2027年結束前，移除所有華為生產的5G的設備。

(中時 )