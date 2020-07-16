桃園區東門段(前東門停車場)公辦都更工程，透過公辦民營招商模式，攜手立信機構及甲山林機構兩大知名重量級建設公司，共同打造全新地標，昨日桃園市長鄭文燦到場視察，立信機構總裁賴運興與甲山林機構總經理張境在均到場共同參與，該案預計2023年底完工，將可提供托嬰中心、親子館及社會住宅，規劃取得銀級綠建築、智慧建築、耐震標章，為桃園區首件動工都市更新案。

桃園市府推動桃園舊城都市更新，於2018年9月與立信工營造簽訂契約，經歷1年多都市更新擬定及審議過程，於今年年5月取得建造執照、7月開工。投資金額約11億元，將規劃2棟地上14層、地下3層建築，總樓地板面積約3,800坪，市府預計可取得84戶社會住宅單元，將優先提供給警消人員居住，亦提供1,200平方公尺樓地板面積之托嬰中心及親子館等公益設施、1,300平方公尺人行步道及開放空間。

此次公辦都更案，由十大建商立信機構及甲山林機構聯手取得，為地產雙強合作，加上鄰近桃園站、東門國小、青溪國中、朝陽公園、市府官邸等黃金地段，成為自住、置產、投資族群焦點。

(中時電子報)