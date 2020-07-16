受到新冠肺炎疫情影響，今年暑假延至15日開始！台中市政府運動局、台中市體育總會補助各單項運動委員會辦理的109年度運動暑期營；射箭暑期營率先開跑，20日起保齡球、自由車及軟式網球暑期營也將登場。運動局強調，藉此鼓勵學生暑期參與正當休閒活動。

運動局指出，「射箭暑期營」於7月15日至28日，及8月1日至14日於四箴國中及鄰近學校舉行，由委員會總幹事陳坤成帶領國手楊念綉、林鑫民擔任教練；課程內容包含基本拉弓技巧、3公尺及10公尺的放箭測驗及趣味對抗賽，期盼學員透過有趣的活動學習基本射箭技巧、培養正當休閒活動及厚植台中市射箭基層實力。

「保齡球暑期營」則分別於7月20日至29日、7月30日至8月8日、8月10日至19日，以及8月20日至29日，在雅環保齡球館辦理四梯次暑期營活動。由台中市保齡球專任運動教練陳金燦、王雅婷、王耀葵及王慶源擔綱授課，指導包括保齡球基本常識、動作模擬訓練、第一球擊球準確性練習及樂趣化體能強化訓練等，培養學生對保齡球運動的興趣、提升保齡球基本動作技巧。

運動局指出，「自由車暑期營」將於7月20日至8月7日在外埔、清水、日南及清泉國中舉辦，訓練包含公路車、場地車及登山車的騎乘技巧、簡易維修等自由車相關知識，培養台中市優秀基層人才，厚實國內自由車戰力。

「軟式網球暑期營」將於7月20日至8月28日分6梯次在信義、忠明、九德、東陽、國光及大智國小辦理，聘請專業教練包括蔡和岑、林鼎鈞、周秋萍、江明宗、羅珮菁、張文馨等人，希望透過活動將軟式網球的種子散播在各國小，讓軟式網球運動在台中市更加蓬勃發展。

運動局強調，暑期營現場也宣傳已於7月盛大登場的台中購物節，台中消費滿500元即可參加抽獎，有機會抽到精品豪宅、百萬現金、汽車及電動機車等多樣好禮，歡迎學員們將這個好消息告訴家長共襄盛舉。

(中時 )