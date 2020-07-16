多年沒參加外景節目的何篤霖日前錄中視《飢餓遊戲》，「幸運」碰上節目「史上最累大型企畫」，一行人到彰化鹿港大玩真人版大富翁，何篤霖坦言一開始其實不敢接下通告，「因為覺得非常辛苦」。但好多年沒見到5566，覺得偶爾也該出來和年輕人玩一玩。

上節目前得知事前要禁食12小時，何篤霖個人其實可以忍受，只是沒想到製作單位是「真的」不準吃飯，他說：「心想這只是節目的一個梗還是真的？但參加過的來賓都跟我說是真的！所以為了吃只好努力玩遊戲。」大熱天在鹿港小鎮玩闖關，製作單位準備電動車，四處走街串巷，讓他覺得很有趣，「平時自己去鹿港玩，絕對玩不了這麼多景點，但是因爲玩遊戲，就把每個景點都走到了，在古老的巷子，聽聽歷史、人文風土，收獲非常多」。

原本抱持輕鬆玩遊戲，但該集何篤霖當隊長，和蘿莉塔、元圓同一隊，沒想到兩個女生一心求勝，還不斷說：「我們要加油，因爲這個製作單位獎金是給真的，我真的很需要錢！」而他向來對後輩照顧有加，被激化後每個關卡都全心投入。錄影從白天玩到天黑，遊戲結束後，主持群熱情邀他下次再來，何篤霖開玩笑表示：「我走第二圈的時候，確實想說不要再來了，真的太辛苦，除非到了秋天或冬天，不好意思，我們老藝人比較偷懶。」

何篤霖是演藝圈知名凍齡男神，維持一周上健身房三次，會有一小時重訓，另外有舞蹈課，偶爾加瑜伽課，他讓身體機能維持著以延緩老化，觀念就是：「防呆機制，防止失智。」這段時間是否受到疫情影響？他表示所主持的節目都在棚內也未停錄，影響並不大。《飢餓遊戲》中視周日晚間8點播出，中天娛樂台隔周六晚間8點也有播出。

(中時 )