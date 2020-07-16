此前隨著疫情回暖的深圳房市，在深圳市住房和建設局等8部門聯合頒布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，提出8大調控措施後，逐漸降溫，這也影響到了後續購房者的購房意願，民眾在深圳購房也多了一層憂慮。

中國綜合開發研究院旅遊與地產研究中心主任宋丁認為，單壓需求不是長久辦法，還必須從根上解決供應問題，而從供給側入手，深切改善供需失衡的問題，這才是治本手段，是長期性的策略。

此外，不論是房市專家還是一線的銷售員，普遍認為，深圳樓市將進入一段時間的平穩、橫盤階段；有房仲業者表示，今天不動產登記中心的人還是很多，但都是之前網籤後積壓下來的單，新政出來產權登記中心還能否人聲鼎沸，就很難說了。

該房仲還表示，「14日就收到消息說新的調控措施即將頒布，領導要求我們對之前還沒成交的客戶連夜催單，看能不能盡快網路簽約；之前一段時間，房價變化很快，這附近的房子基本每個月的漲幅都在5％左右；但新政一出，接到的電話都是詢問『是否還具備買房資格』，現在，對於買家而言，採取觀望態度的比較普遍，多位購房者都說暫時不買了，怕高位站崗；其實，多數人都希望能夠調一調，壓一壓。」

另有一位原本要購房的民眾表示，自己在羅湖區的房子賣了，準備換一套大一點的房子，結果房子賣了，但自己入深戶的時間還不滿3年，新政頒布後擔心自己失去買房資格；他直言，「經歷了上半年的新房搶購，我本來準備去繼續打新，但現在看來沒機會了。」

深圳市房地產研究中心主任王鋒表示，深圳樓市在內、外部的因素影響下，出現了部分投機炒作現象；深圳這次也是結合市場形勢的變化，應該說，在大陸是首個把增值稅政策恢復到5年的城市，這也給其他的熱點城市，特別是房價漲得比較快的城市一個示範。

王鋒強調，這些政策頒布以後，對於深圳樓市在今後一段時間保持平穩健康發展，將會起到非常好的作用。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，預計後續其他房價不穩定、房價上漲過快的城市，也會有調控政策出台。

(旺報 )