在炎熱的夏日，人手一杯的手搖飲是基本配備。在台灣更是有琳瑯滿目的手搖店可以選擇。就有網友在PTT發文，自己最常光顧的飲料店就是50嵐，平常大多喝無糖茶，他也好奇詢問廣大網友：「大家最喜歡50嵐哪一個品項？」

問題曝光，立刻在PTT掀起熱烈討論，網友紛紛透露自己的最愛：「紅茶拿鐵 青茶瑪奇朵」、「可可拿鐵（+ 純鮮奶）無糖冰正常」、「波霸鮮奶/燕麥鮮奶無糖」、「青茶無糖去冰啊 萬年款」、「冰淇淋青茶」、「8冰綠 紅茶拿鐵」、「青茶無糖」、「阿華田拿鐵超讚」。

不過呼聲最高的飲品是四季春，網友也分享自己的獨特喝法：「四季春珍波椰微糖微冰，超讚」、「四季春珍波椰無糖去冰」、「四季春無糖混珠料多，好喝！」、「四季無糖微冰」、「四季春無糖少冰，讚」、「四季春+椰果或8冰綠～」

此外，大家狂推第二名，是燕麥系列飲品：「燕麥奶加波霸」、「燕麥奶茶」、「燕麥紅無糖」、「有燕麥就是100分」。但此款飲料只在中南部限定，北區(北北基)的朋友可別撲空了。

(中時電子報)