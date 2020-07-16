據路透報導，白宮幕僚長Mark Meadows週三表示，美國總統川普政府正在研究社交媒體應用構成的國家安全風險，包括TikTok和微信在內，預計未來幾週就會採取行動處理這個問題。

TikTok在一聲明稿中為其安全做法辯護，稱全力致力於保護用戶隱私和安全。

TikTok執行長是美國人，還有一個日益壯大的美國團隊開發最佳安全基礎設施。TikTok聲明指出，美國用戶數據儲存在弗吉尼亞州和新加坡，嚴格管控員工獲取數據的權限。

(旺報 )