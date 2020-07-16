恐構成國安風險 美幾周內可能打擊TikTok抖音、微信 11:252020/07/16 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國幾周內可能出手打擊抖音、微信。(取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，白宮幕僚長Mark Meadows週三表示，美國總統川普政府正在研究社交媒體應用構成的國家安全風險，包括TikTok和微信在內，預計未來幾週就會採取行動處理這個問題。 TikTok在一聲明稿中為其安全做法辯護，稱全力致力於保護用戶隱私和安全。 TikTok執行長是美國人，還有一個日益壯大的美國團隊開發最佳安全基礎設施。TikTok聲明指出，美國用戶數據儲存在弗吉尼亞州和新加坡，嚴格管控員工獲取數據的權限。 (旺報 ) #國安風險 #TikTok抖音、微信 #安全 #美國 #數據 #風險 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 英禁用華為5G 陸警告將有嚴重經濟後果 - 時政 蓬佩奧連發南海強硬聲明 專家：將有軍事或制裁行動 - 兩岸 每月4架 殲-20B量產拚逾百架 - 焦點新聞 - 旺報 美方拚到底 北京示弱？解讀陸鴿派聲音 專家意見分歧 - 兩岸 胡錫進：陸經濟全球最好 希望美不要羡慕嫉妒 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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