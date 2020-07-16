聯電(2303)配息約0.8元，昨天除息開高但收平，今日再度啟動填息行情，開高走高，盤中最高漲0.8元至16.8元，觸及填息目標價。聯電預計7月29日舉行法說會公布上季獲利及第三季之展望。

聯電周三與台股同步開高漲0.45元，早盤填息率逾6成，但隨台股震盪拉回，收盤持平為16元。周三，外資反手買超17318張，反而是本土的投信及自營商逢高減碼，合計三大法人賣超6039張。

聯電第二季營收創新高，惟下半年起業績成長動能恐趨緩。

聯電第二季受惠電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補，單季營收達443.86億元，季增5.01%，再度改寫歷史新高紀錄；聯電上半年營收866.54億元，年增26.29%，也是歷史新高。

聯電第二季8吋產能持續滿載，本業營運可望再優於首季，但公司先前指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單恐是不可避免。

受到疫情影響，聯電公司先前下修今年產業展望，晶圓代工產值由年增7~9%下修至年增1~3%，聯電本身受惠日本新廠加入營運，今年表現仍將大幅優於產業平均。

此外，聯電目前仍在實施庫藏股期間，聯電先前公告，預計在6月8日至8月7日間，以每股11.55至23.25元的區間價格，買回20萬張公司股票，這是聯電近一年來首度實施庫藏股。

(時報資訊)