為幫助投資人找到適合的投資標的、最適合的買進、賣出價格，日盛金(5820)旗下日盛證券今天推出「完整投資解決方案」，結合金融科技與財務模型，透過四大步驟完成投資，試圖解決投資人的三大投資難題。

日盛證券黃進明總經理指出，最近台股跟天氣一樣炎熱，今年股市碰到疫情下跌，短短4個月又回到起跌點，市場人氣匯聚，日盛證券上半年開戶數達到2.5萬人，又以年輕人居多，「日盛SMART」以及「日盛Online」在各大股市社群討論度都相當高。因此，日盛證券透過四大步驟協助投資人輕鬆完成投資，首先從日盛「ONLINE」APP的「財報模範生」功能挑選股票，再點選「合理股價」功能確認買進價格後，透過日盛「SMART」APP條件單功能，在到價後系統自動送出委託，而「雲端移動鎖利功能」則可協助投資人紀律操作，將股票出在波段相對高點，即使盤面走勢不如預期，只要回檔百分比到達投資人所設百分比，系統會執行委託，進行停損出場，完全不用擔心錯失高點，抱上又抱下的窘境。

黃進明也表示，金融市場向來詭譎多變，稍有不慎投資人就有可能招致虧損，日盛證券除了加強資訊平台的研發降低投資風險外，同時注重理財的基礎教育，尤其對於新戶或是大學生、及社會年輕人等，希望藉由舉辦免費理財講座教育投資新手，不要貪急、貪快，投資獲利需要一些時間，凡事以風險為要。

(時報資訊)