第一階段徵件量爆發近3千 三世代開啟故事最終章無限可能

帶動全民一起創作、有行動創作奧斯卡獎之稱的《myfone行動創作獎》，訊息文學組「故事接龍」再掀全民創作熱潮，在疫情的影響下，民眾久居自家，卻也讓積累的創作能量大爆發，第一階段就吸引近2,700件作品競逐中段故事，投稿數量較去年成長62%，再創新高。有別於去年的命題，今年故事接龍的最初情節以愛情且充滿懸疑的編排開始，經評選後，恰巧由20、30、40跨三個世代的女性筆下所發展的三套「中段故事」勝出，分別呈現20世代獨樹一格的自省、30世代男女雙向思維，以及40世代所延續的懸疑風格，讓未完待續的「故事接龍」，充滿無限想像。《myfone行動創作獎》力邀高手們為「故事接龍」寫下最終大結局，首獎可獲得10萬獎金。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，第14屆《myfone行動創作獎》在徵件期間，因疫情讓民眾宅在家，卻讓累積已久的創作能量大爆發，整體徵件數已突破2萬1千件，較去年成長逾3成，「故事接龍」的投稿數更寫下歷史新高，讓第一階段的評審們一則以喜一則以憂，感動於大家的創作能量滿載，卻也因為投稿件數倍增而加重了評審的困難度。最終由3位不同年齡世代的女性，以截然不同的視角與思考脈絡，為故事最初命題延續了3種情節，亦為最終結局開啟了各種可能性。正如同評審陳栢青所說，「故事接龍」像是當代社會的縮影，透過創作者勇敢面對自我，以淬鍊文字去蕪存菁闡述想法的過程，正好呼應第14屆《myfone行動創作獎》「蕪去。無懼」的主題精神。這三套被評審劉克襄、陳栢青、陳雪評選出來的中段故事，創作者將分別獲得2萬元獎金。

入選作品一的作者為20世代初的累子小姐(發表名)，熱愛寫作，小小年紀卻已磨筆12年，儘管從未參加過任何比賽，初生之犢不畏虎的她，挑戰心中恐懼之牆，首次投稿參賽就獲得評審青睞，以不到3天的時間完成故事接續，可謂是今年主題「蕪去。無懼」的實踐者。評審陳雪指出，此篇文字畫面感極佳，並從大部分稿件皆以「對女方生氣『明明是妳拋棄我』的情節」脫穎而出，最後以自省的「是什麼讓我們變了？」結尾，讓劇情可從現狀的思考、對過去的反省以及對未來的可能性任意揉捏、組合發展，是很適合承先啟後的中段。

第二個入選的作品延續了命題的懸疑感，係由熱愛看小說、電視劇的40世代單親媽媽-玫子(發表名)，絞盡腦汁投稿5篇中段故事，最後以自身失戀經驗改編的作品。透過描述男子一個又一個心不在焉的場景堆積，引發評審的高度興趣。評審劉克襄指出，這篇故事與最初命題的節奏感有極佳的銜接，整體情節維持的懸疑感將可使故事的發展充滿多元性，劉克襄更大膽預測「可能會是後續接續最多的中段故事」。

第三篇入選作品是由30世代的Letitbe (發表名)所寫，曾經以寫字撰文糊口的她，對文字及劇情發展有著極大的堅持，還在待業中的她，花了整整一個禮拜創作，字字斟酌再三，大量瀏覽網路資料，只為能有別出心裁的情節發展，特別是故事最後的一句話：「有人正在輸入留言…」，讓她費盡心思。評審陳栢青表示，大部分的投稿，都像是單行道的獨唱，但這篇故事卻是一條雙向道，而且是一段異軍突起的男女對唱。透過切換頻道，讓「她」的視角進入故事中，故事身分的開拓，也讓結局有了更多的可能。

第14屆《myfone行動創作獎》「故事接龍」第二階段徵文，自即日起至8月10日展開，創作者可從三則入選作品中，擇一接續，寫下結局，並為完整故事命名，首獎可獲得10萬獎金，得獎作品都將在myBook電子書平台上架。同時，「訊息文學組」時事組與成語詩詞創新應用組、「原創歌曲組」、「微電影組」以及「原創貼圖組」，都在持續強力徵件中，創作者只要參加《myfone行動創作獎》投稿，就有機會帶走市值破萬元大獎，投稿越多中獎機率越高。詳細參賽辦法與活動，請參見網站: www.myfone.org.tw。

【附件】

2. 故事接龍徵件說明：

第一階段：即日起至西元（下同）2020年6月8日中午12:00止。入選獎3名，每位獎金20,000元整及獎狀乙紙，myBook體驗序號180天。

第二階段：2020年6月30日至同年8月10日中午12:00止。

首獎1名：獎金新台幣100,000元整及獎座乙座，myBook體驗序號365天。

二獎1名：每位獎金50,000元整及獎座乙座，myBook體驗序號180天。

三獎1名：每位獎金15,000元整及獎座乙座，myBook體驗序號90天。

佳作10名：每位獎金8,000元整及獎狀乙紙，myBook體驗序號60天。

3. 故事接龍第一階段命題：

當年她消失一如她的出現，都像一片雲，他們在同一個公司同一部門上班，因為一個案子合作變熟，進而戀愛，她搬到他的住處，每天為他做早餐，前後去上班，在公司假裝不認識，回家後繼續恩愛。

半年後某日，早餐後她說要去上班，他到了公司還沒見到她人影，傍晚回到家，她所有的物品已經清空，就此人間蒸發。

三年後的這一天，3月15日，就是她當時離開的日子，他的臉書跳出回顧照片，餐桌上滿滿的愛心早餐，他點開舊文，文章裡還有他自己曖昧的發文，「歲月靜好，有你的日子就是幸福。」他忍不住看了又看。六十五個讚，七個留言，他點開留言，發現最後一則留言是沒看過的，「為什麼都不來找我？」當時女友消失，連臉書帳號都關掉了，而這時，他點開那則留言，竟發現女友重開臉書帳號了，留言就在三天前。

故事接龍第一階段入選作品

(中時電子報)