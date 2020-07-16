加班費至今未發。（台鐵產工提供）

交通部今年預算砍一半。（台鐵產工提供）

產工發動勞檢沒找工會陪同。（台鐵產工提供）

台北市勞動局長表態不侷限企業工會。（台鐵產工提供）

台鐵局7月初爆發積欠車長、調度員5月加班費事件後，台鐵產工發起全台勞檢，但加班費至今仍未入帳。台鐵產工今日開記者會，訴求交通部盡速編回應有預算，發給員工應得加班費，停止規劃砍薪方案；各縣市政府勞檢應讓產工陪同，檢出問題所在。

台鐵產工理事長王傑解釋，台鐵局月初時發放當月薪資，月底發放乘務旅費及加班費，但5月底，全國車長同仁都沒收到加班費，產工從6月底反應至今，至今台鐵局仍沒發放；事後也得知，調度員同仁也有欠發加班費問題，也是6月底沒領到5月加班費。

王傑說，後來發現，交通部去年編列預算時，編列逾6.4億元用於加班費，今年只剩3.6億元，相當於直接砍半，質疑交通部當初編預算時就少編，呼籲台鐵局應盡速發放5月加班費。他說，這筆錢對車長同仁而言是筆重要收入，員工已形成加班事實，台鐵局不應欠發辛苦錢。

王傑表示，交通部想要更改運務人員的排班方式，從現在的三班制改成四輪三班，全面砍掉加班費，所以直接在預算上砍半，等於逼台鐵局今年就要實施；他說，實施四輪三班的前題應先補足人力，且要給予足夠替代加班費收入的薪資提高，但現在完全沒有。王傑補充，全台車長超過1000名、調度員超過100人，估算每人積欠1萬至3萬元不等。

產工秘書長魏豫綾說，7月初發動全台勞檢，但3天後，北市勞動局回覆「查無不法」，疑惑北市勞動局沒找產工陪同，檢錯單位，勞檢的效率在哪？經產工抗議，北市勞動局長陳信瑜澄清是誤會，不侷限企業工會陪同，產工已於昨天發公文，呼籲在各地縣市政府的勞檢，務必找台鐵產工陪同。

(中時 )