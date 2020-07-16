美國國務卿蓬佩奧周三重申北京對南海主權主張「完全不合法」，美國將支持東南亞幾個南海權利受到大陸侵犯的國家，並且強調將在多邊和法律平台上有具體作為。專家分析說，美國在言辭上更強硬地反擊大陸在南海的脅迫和恐嚇，近期可能在南海進行軍事與其他制裁行動。

《美國之音》指出，蓬佩奧在例行記者會上再次重申美國的觀點說，美國周一首次明確南海政策，這不是中國的海上帝國，歷史表明，如果北京違反國際法，而自由世界無所作為，中共將會奪取更多領土，這在上屆政府中發生過。美國的聲明對東盟領導人提供大力支持，南海爭端必須通過國際法解決而不是強權政治。中共對自己的人民所作所為已經夠糟糕了，自由世界不應該容忍北京的濫權行為。

國際仲裁法庭2016年7月12日做出裁決，認為大陸的「九段線」違反《聯合國海洋法公約》，指大陸宣稱的「歷史權利」缺乏國際法基礎。當時美國歐巴馬政府雖未明確表示認可，但呼籲大陸遵守這項裁決。

南海仲裁的4年之後美國採取更強硬的態度，分析人士昨日表示，這是因為大陸近2年在南海的行為已經讓美國退無可退。

美國地緣政治風險分析機構斯特拉福戰略分析高級副總裁羅傑．貝克（Rodger Baker）說，有觀點認為大陸在該地區內的擴張和舉動非常強勢，包括用漁船擴張領土，或干擾其他國家的油氣勘探與建設人工島礁。在美國要擴展太平洋戰略的時候，這些事情就變得非常關鍵。

專家指出，未來不僅將在南海地區看到更多的美國艦船的活動，而且還可能對大陸進行制裁。華盛頓智庫國際與戰略研究中心中國實力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，美國將對大陸發出更嚴厲的聲明，並支持越南、馬來西亞、印尼、菲律賓等國家採取合理行動，以獲取其水域中的資源。美方可能會在南海部署軍艦對抗大陸。

美國霍夫斯特拉大學教授古舉倫 （Julian Ku）則認為，下一步可能就是制裁。美國以明確的立場聲明來支持東南亞國家，並與其建立同盟以抗衡中國。

專家認為，用這這種的清晰立場，美國將在印太地區鞏固與夥伴國家關係，重新獲得各國信任和依賴。

(中時電子報)