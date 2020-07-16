（上半年建商推案量大「超車」，突破5,600億元大關。圖／蔡惠芳）

疫情緩和，房市也大解放！上半年北台灣預售新屋市場推案量，儼然大「超車」！據住展雜誌今（16）日公布的最新統計指出，上半年累計推案量攀升至5,652.32億元，比去年同期成長近3百億元、年增幅約5.5％。

住展今天公布最新統計指出，北台灣第2季預售新屋市場推案量，達約2,893.28億元，較去年同期減少約455億元、年減幅約13.6％。累計上半年案量，卻呈現爆炸量，突破5,600億元。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年上半年房市外部干擾因素多，經歷總統大選、新冠肺炎疫情接連轟炸，但國內房地產卻在極低率與資金行情支撐下，展現強大的韌性，建商推案信心更逆勢走升；若下半年市況穩健，則全年推案量可望進一步攻高。

何世昌分析，今年上半年推案概況，大致是「開高走低再拉高」的態勢。北台灣各縣市中，以大台北推案動能最為強勁，其中台北市H1推案量突破1千6百億元。新北市H1推案量，則逾2千2百億元。

但基隆市，大幅衰退逾8成，H1推案量僅約23億元。宜蘭推案量約85億元，較去年衰退約18％居次。

新竹地區H1推案量逼近5百億元。桃園方面，衰退幅度相對少，僅比去年減少約2％案量。

(工商 )