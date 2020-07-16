今（16）日凌晨台中市南屯區大墩十一街與大觀路口發生一起車禍，鄒姓男子駕駛自小客車行經路口時，與另名鄭姓男子所駕轎車發生猛烈碰撞，導致2名駕駛及鄭男座車內2名女子受傷，所幸經送醫後並無大礙，雙方駕駛也無酒駕，確切事故發生原因正在釐清中。

據悉，今日凌晨3時50分在台中市南屯區，鄭姓駕駛載著2名女性友人準備返家，沿著大墩十一街行進，不料經過路口時，卻遭到鄒姓男子駕駛自小客車攔腰撞上，造成鄭男車身凹陷，鄒男則車頭全毀，連安全氣囊也爆開，造成2名駕駛及2名乘客輕傷，經過包紮後並無大礙。

警方調查後確認雙方皆無酒駕，疑似是兩輛轎車行經路口未減速，才導致碰撞。鄭姓駕駛表示：「當下車速僅約40公里，經過路口時突然眼角發現有車燈照來，接著還來不及反應就被撞，對方（鄒男）車速很快。」警方目前正調閱路口監視器畫面釐清肇事原因及責任歸屬。

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(中時電子報)