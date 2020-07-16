逛迪化街光明燈裝置藝術及軒社文化故事展，還可抽市值100至5000元不等的城隍慶生福袋，有機會獲得D.G.Hotel ＆ Café、台北城大飯店住宿及餐點。（大同區公所提供／游念育台北傳真）

闖關抽福袋，台北霞海城隍廟邀請全家大小一起參與，好禮拿不完。（大同區公所提供／游念育台北傳真）

為慶祝台北霞海城隍老爺渡海來台200年，大同區公所特別舉辦「2020戀念大稻埕─城隍生日200趴」，將在18日下午於永樂廣場及迪化街一段熱鬧登場，活動現場備有2000份城隍慶生福袋及城隍老爺平安餅免費送，還有精彩藝陣表演、軒社文化故事展等活動，邀請民眾一起位城隍爺慶生。

大同區公所區長林聰明表示，本次活動結合「台北霞海城隍文化節」及迪化街商圈活動，邀請在地軒社、店鋪頭家、國內外藝文團體，一同為城隍老爺祝壽，同時藉由慶典活動及商圈促銷活動，來帶動在地消費，歡迎市民朋友到迪化街商圈走走逛逛，並使用「振興3倍券」。

大同區公所表示，活動當天邀請國內外團體在永樂廣場演出，下午3點30分還有城隍慶生祈福踩街活動，並有大龍峒金獅團、靈安社、永樂國小舞蹈班、太平國小醒獅團等國際和在地的多元演出內容，帶來滿滿的驚喜。

活動現場還有好玩的闖關活動，只要憑「2020戀念大稻埕」活動闖關券截角，就可免費兌換台北地下街萌版購物袋、台灣新文化運動紀念館耶加雪夫濾掛咖啡包和德利泰養生茶1瓶，兌換期間從18日至8月22日，數量有限量，送完為止。

另外，大同區公所表示，逛迪化街光明燈裝置藝術及軒社文化故事展，還可抽市值100至5000元不等的城隍慶生福袋，福袋內容上百樣，好禮任你抽，邀請民眾全家大小都到現場領福袋拿大獎。

(中時 )