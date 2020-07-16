高美溼地美堤街交通管制期間，台中市交通局提供接駁專車，讓民眾享受優質遊憩品質，免於塞車之苦。（王文吉攝）

高美濕地7月18日起將實施美堤街交通管制。（台中市交通局提供／王文吉台中傳真）

高美溼地絕美景色享譽國際，由於暑假遊客如織，台中市交通局為加強交通疏導，宣布實施美堤街交通管制。7月18日至10月11日每逢例假日、國定假日下午2時到晚上8時禁止汽機車進入，遊客可將車輛停在附近三順路、第一及第二停車場，再搭接駁專車或iBike前往高美溼地遊憩。

交通局長葉昭甫指出，為讓民眾享受優質遊憩品質，免於塞車之苦，建議遊客可搭乘從清水車站出發的111、178、179、688路公車，或搭從高鐵台中站出發的655路公車，另可搭從台中火車站發車的309路公車，每日來回共116班次。

此外，針對遊覽車團客，採取暫時開放大客車進入美堤街下客，待旅客下車後，車輛仍需駛離管制區，開往第一及第二停車場停放。

葉昭甫提醒，濱海橋因橋齡過高，交通部航港局去年10月4日起封閉檢測，交通局將在管制時段開放三順路、環港北路路邊讓民眾停車，市民朋友可從北堤路往中一路、進到第二停車場再轉iBike到高美溼地，徜徉落日餘暉及徐徐海風。

葉昭甫補充，交通局在管制期間提供高美溼地接駁專車，往返班次密集，延途行經第一停車場、景觀橋、高美溼地木棧道，並提供多條公車路線連結清水車站、高鐵台中站、台中火車站、清水市區、高美溼地及梧棲漁港等景點，鼓勵遊客多加使用公共運輸暢遊台中海線。

(中時 )