為突破疫情限制，由經濟部國際貿易局委託外貿協會成立的臺灣清真推廣中心，陸續在6月16日及7月15日分別針對中東及新南向穆斯林市場辦理「線上清真商機日」，計有石城三點一刻奶茶等55家廠商與8國20家買主進行超過100場次視訊貿易洽談，預計2場商機日活動可望突破120萬美元後續商機。

貿協指出，線上清真商機日活動透過貿協海外駐點邀請買主與我國供應商進行視訊洽談，並於洽談前辦理線上清真市場說明會，以增進我國業者進一步了解清真市場商機，活動吸引55家業者包括石城三點一刻奶茶、豐稷食品櫻桃爺爺、家會香麻糬、得意中華等廠商參與。

兩場清真商機日活動計吸引來自阿聯大公國、伊拉克、巴林、土耳其、馬來西亞、印尼、新加坡及菲律賓等8國、20家買主進行超過100場次視訊貿易洽談，其中大型買主包括土耳其最大電子商務平臺Hepsiburada，以及營運全東南亞1,300多家肯德基和Pizza Hut的馬來西亞買主QSR TRADING等，採購類別涵蓋休閒零食、果乾、茶葉、飲料、冷凍加工食品、素食產品、珍奶配料與美髮產品等，預期2場商機日活動可望帶來後續商機約120萬美元。

貿協表示，多數業者積極回應「線上清真商機日」活動安排可協助廠商突破疫情無法前往海外拓銷市場的限制，不用踏出國門也能開發新買主，貿協清真中心下半年還將陸續辦理東南亞線上清真拓銷團、線上臺灣清真產品展、清真通路商視訊洽談會、清真食品節等相關拓銷活動，帶領臺灣業者在後疫情時期掌握全球穆斯林商機，並加速佈局全球穆斯林市場。

(工商 )