（比漾廣場虛實並進拓展店舖，累計廠商資源超過500家。圖／李麗滿）

深耕雙和社區有成的永和比漾廣場，今年上半年即使疫情干擾影響有限，1-6月業績仍較去年同期逆勢成長2.9%；比漾廣場董事長潘慧珍15日強調，按照既定步伐繼續拓展創新行銷與新據點，其中包括電商開出PChome三號店、而實體店二店確定落腳淡水竹圍預計2023年登場。

為迎暑假與三倍券上路，比漾廣場推出全新企劃「男人節」強打父親節檔期，看好下半年報復性消費，全年挑戰20億元業績、年增10%的目標不變。

比漾廣場總經理周寶文分析，相較於其他百貨通路上半年大都出現衰退，比漾廣場在1月底疫情爆發後，2~4月的確受到明顯的衝擊，但5、6月在疫情趨緩後消費信心回籠，業績都較去年同期成長7~8%，帶動上半年業績逆勢成長2.9%，而下半年在喜樂時代影城有角落小夥伴新片上映觀影人次躍居新北影城之冠帶動下，預料將是報復性消費開始。

潘慧珍指出，雖然上半年的成長幅度不如年初設定目標，下半年拓展方向包括電商平台再增PChome，主要是順應數位時代來臨，以上半年總體電商成長8.9%，在新增電商平台前提下，全年仍有望挑戰年度目標20億元、成長10%，此外，她亦透露，比漾廣場二店確定落腳淡水竹圍，由母集團東家建設打造住商建案，預計下月即將推出預售，整體量體達20-30億元，其中1-2樓商場部分約近2000坪，預計2023年開幕營運。

而為迎父親節今年推出全新企劃「男人節」，將以往的父親節檔期結合許多與男性消費者相關的商品及活動主題，讓檔期更年輕化及多元化。周寶文指出，比漾廣場有別其他百貨同業，男性客群消費逾三成，此次男人節策劃從穿搭推薦、居家生活饗宴及戶外冒險必備用品等，提供不同類性的男性消費者多樣化的選擇，全檔業績上看1.5億元。

而在疫情加速數位化前提下，比漾廣場自2018年起以官網提供數位內容領域，2019年進駐Yahoo超級商城及樂天市場全年業績近千萬元，今年再進軍PChome，預估可挹注全年業績達1500萬元，周寶文強調，從電商平台一號店到三號店，在品牌及商品層面皆做出差異化，廠商更逾上百家，提供不同平台的消費者最精準需求，明年第1季比漾廣場將建置自屬電商平台，鎖定生活、旅行、美食三大區塊，並連結自有APP，串接OMO零售生態圈。

(工商 )