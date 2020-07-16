百貨在振興三倍券上路首日、加上放暑假第一天的雙題材帶動下，不僅人潮、業績大幅拉升至少2成，且帶動客單價提升，遠百（2903）指出，振興三倍券上路首日，從消費觀察到民眾多數以生活需求為主要購買首選；包括台中大遠百、板橋大遠百在暑假首日即湧入不少親子與年輕族群，消費主力以休閒運動為主，而板橋中山則以餐飲為主，至於高雄大遠百則以購物保健健康器材、大型家電為主，相對亦提升高客單。

遠百上半年1-6月營業額在買氣回復與信義A13店 新店業績挹注下，全台11店達199.3億元、年增1％，暑假與三倍券雙題材加持下，第三季有望大成長。

冠德（2520）旗下環球購物中心在振興三倍券正式上路，加上暑假來到，Global Mall連日湧現人潮，振興券購買的商品以化妝品、3C家電及運動用品、玩具為主，整體業績及人潮相較去年暑季首日預計成長二成；Global Mall推振興券加碼回饋，為吸引年輕族群，推出百貨商場唯一涵蓋實體券及五大行動支付，實體券回饋15%、行動支付最高回饋21%，其中新北中和、桃園A8再推加碼大放送，新北中和滿3,000元送300元電子商品禮券、健康器材享滿萬送千；桃園A8則推滿3,000送1,000，包括有400元電子商品禮券及600元滿額抵用券，全台七店集結上千品項下殺6折起。

(工商 )