前美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）15日表示，川普壓根不想和香港扯上邊，不過他也呼籲香港人不要放棄，稱現在是香港「最光輝時刻」，疾呼美國為香港人打開邊界。

前美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）昨（15）日表示，川普壓根不想和香港扯上邊，不過他也呼籲香港人不要放棄，稱現在是香港「最光輝時刻」，疾呼美國為香港人打開邊界。

綜合美聯社、香港《南華早報》、日本共同社報導，波頓昨日透過視訊為「香港外國記者會」致詞時，爆料美國總統川普「堅決」不想和香港事務扯上邊，他說川普知道香港的抗議規模相當大，「但是並不想要介入」。

提及《香港國安法》實施，他明白香港人一定覺得心灰意冷，但他也鼓勵港人不要放棄，指出美國及其他民主國家對香港自由的支持是「相當廣泛且深入的」，他說「美國還有很多可以做的」，譬如「在外交上全面承認台灣」，「然後看看北京怎麼想的。」

他更引述英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的名言，指出現在可能是香港的「最光輝時刻」（finest hour）。

波頓昨日也疾呼美國，為亟欲離開的香港人大開邊界，稱讚英國、加拿大等國提供香港人政治庇護的舉動。「我非常贊成移民，而且我認為，美國應該效法英國、加拿大及其他國家為香港人提供政治庇護的舉動，我贊成更多移民。我認為這是讓美國更強大的原因，歷史上確實如此，和其他國家相比，這也是我們所擁有的一大優勢。」

不過諷刺的是，波頓昨天也為華府收緊移民政策、防堵拉丁美洲移民進入南部邊界的舉動護航，「只是出現在邊界不代表你可以進來。」

(中時電子報)