勞動部今天公布最新無薪假（減班休息）統計，截至昨天仍有974家、2萬3607人放無薪假，雖然相較於上周的952家、2萬5826人數下滑，但人數最多的製造業減幅並不明顯，仍有315家、1萬5927人放無薪假。

據統計指出，若以事業單位數觀察，製造業實施無薪假家數達315家、超越批發及零售業的306家、支援服務業的67家；實施人數觀察，仍以製造業達1萬5927人最多、批發及零售業的4344人次之；若從人數、縣市來看，則以彰化縣4454人最多、桃園市3838人最多、新北市3832人再次之。

勞動部條件司專委王金蓉表示，本期新增22家事業單位實施減班休息，但整體人數減少，主要是有某大型航空公司停止實施約2000人的減班休息；但從近期趨勢發現，雖然受到國旅回溫、消費力提升等，住宿及餐飲業實施家數、人數有明顯降幅。

王金蓉提及，但受到疫情衝擊、國內外訂單仍受影響，本期製造業仍增加16家、305人實施減班休息；而批發及零售業則可分為「批發」與「零售」，批發業部分與製造業訂單息息相關、因此可能仍未回溫，而零售則可能會受惠於國內消費力回升。

(中時 )