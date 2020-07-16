【現場直播】新增1名境外移入 疾管署中央流行疫情中心召開臨時記者會｜2020.07.16

台灣今新增1例菲律賓境外病例，案452的機艙座位圖，接觸者共12人。(指揮中心)

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為30多歲女性，今(2020)年1月下旬至菲律賓工作，7月14日獨自返國，國內累積確診人數共452人。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案返國前曾於6月30日接受公司安排PCR採檢，檢驗結果為陰性，7月14日下午出現嗅覺異常情形，表達聞不到汽油味道，同日晚間入境時主動告知有疑似症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前收治住院隔離。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共12人，其中1人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，11人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計79,065例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,100例排除)，其中452例確診，分別為361例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊

(中時電子報)